İnek sürüsü yaşlı çifte saldırdı: 1 ölü 1 yaralı

Avusturya'nın Steiermark eyaletindeki Ramsau am Dachstein'da, yaşlı bir çiftin pazar günü yaptığı gezi trajik bir şekilde sona erdi. 82 ve 85 yaşındaki iki Viyanalı, öğleden sonra geç saatlerde köpekleriyle birlikte Türlwand-Austriahütte arasında yürüyüş yaparken, üç buzağıyı olan bir sığır sürüsüyle karşılaştı.

Görgü tanıkları, hayvanların köpeği tehdit olarak algıladıklarını ve ona saldırdıklarını bildirdi. İnekler çifte saldırdı ve ikisini de ezdi. Köpek kaçmayı başardı ve sadece hafif yaralandı, ancak çift ciddi yaralanmalar geçirdi. Yürüyüşçüler ve kulübe sahipleri hemen ilk yardım yaptı ve kurtarma ekiplerini uyardı.

OTOPSİ YAPILACAK

85 yaşındaki adam acil helikopterle Schwarzach'taki hastaneye kaldırıldı, ancak planlanan acil ameliyattan önce hayatını kaybetti. Eşi Salzburg Kaza Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak polise göre hayati tehlikesi yok.

Leoben savcılığı, adamın yaralarının ölümünün doğrudan nedeni olup olmadığını belirlemek için otopsi emri verdi. Olayın kesin koşulları hala araştırılıyor.

