İnek sürüsü yaşlı çifte saldırdı: 1 ölü 1 yaralı

Yayınlanma:
Avusturya’da Viyanalı bir çift, Ramsau am Dachstein'da bir inek sürüsü tarafından saldırıya uğradı. 85 yaşındaki adam acil ameliyattan kısa bir süre önce yaralarına yenik düştü, eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Avusturya'nın Steiermark eyaletindeki Ramsau am Dachstein'da, yaşlı bir çiftin pazar günü yaptığı gezi trajik bir şekilde sona erdi. 82 ve 85 yaşındaki iki Viyanalı, öğleden sonra geç saatlerde köpekleriyle birlikte Türlwand-Austriahütte arasında yürüyüş yaparken, üç buzağıyı olan bir sığır sürüsüyle karşılaştı.

Görgü tanıkları, hayvanların köpeği tehdit olarak algıladıklarını ve ona saldırdıklarını bildirdi. İnekler çifte saldırdı ve ikisini de ezdi. Köpek kaçmayı başardı ve sadece hafif yaralandı, ancak çift ciddi yaralanmalar geçirdi. Yürüyüşçüler ve kulübe sahipleri hemen ilk yardım yaptı ve kurtarma ekiplerini uyardı.

OTOPSİ YAPILACAK

85 yaşındaki adam acil helikopterle Schwarzach'taki hastaneye kaldırıldı, ancak planlanan acil ameliyattan önce hayatını kaybetti. Eşi Salzburg Kaza Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak polise göre hayati tehlikesi yok.

Leoben savcılığı, adamın yaralarının ölümünün doğrudan nedeni olup olmadığını belirlemek için otopsi emri verdi. Olayın kesin koşulları hala araştırılıyor.

Mahsur kalan inek 12 saatte kurtarıldıMahsur kalan inek 12 saatte kurtarıldı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

