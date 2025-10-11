İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı

Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan açıklamada 19 Mart sürecinde tutuklananların ailelerinin oluşturduğu Aile Dayanışma Ağı’nın toplantılarına dikkat çekildi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İngilizce açıklamada, eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nun 9 haftadır yönettiği Aile Dayanışma Ağı toplantılarına dikkat çekti.

19 Mart sürecindeki tutukluların aileleri tarafından oluşturulan ağ hakkına yaptığı açıklamada İmamoğlu, “200 günden fazla zaman geçti ama hala bir iddianame yok. İnsanlar, aleyhlerine tek bir suçlama bile olmaksızın parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor” dedi.

dilek-imamoglu-aile-dayanisma-agi.jpg
Aile Dayanışma Ağı toplantısında Dilek İmamoğlu

‘EŞİM AİLELERİN TALEPLERİNE SES VERİYOR’

aile-dayanisma-agi.jpg
Aile dayanışma ağı toplantısı

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’daki (X) uluslararası hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Dokuz haftadır eşim Dr. Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de Aile Dayanışma Ağı'nın toplantılarını yönetiyor. Her hafta, 19 Mart sivil darbesinden sonra sevdikleri yasadışı olarak hapsedilen ailelerin yanında durarak, adalet taleplerine ve demokrasiye olan inançlarına ses veriyor.

‘HALEN İDDİANAME YOK’

200 günden fazla zaman geçti ama hala bir iddianame yok. İnsanlar, aleyhlerine tek bir suçlama bile olmaksızın parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor.

Bu adaletsizlik devam ettiği sürece, toplumumuzun vicdanı uyanmaya devam edecek. Ve bu ülkede adaletsizlik olduğu sürece, toplanmaya, direnmeye ve özgürlük ve demokrasinin hakim olduğu bir geleceğe inanmaya devam edeceğiz.”

