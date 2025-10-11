İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İngilizce açıklamada, eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nun 9 haftadır yönettiği Aile Dayanışma Ağı toplantılarına dikkat çekti.

19 Mart sürecindeki tutukluların aileleri tarafından oluşturulan ağ hakkına yaptığı açıklamada İmamoğlu, “200 günden fazla zaman geçti ama hala bir iddianame yok. İnsanlar, aleyhlerine tek bir suçlama bile olmaksızın parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor” dedi.

Aile Dayanışma Ağı toplantısında Dilek İmamoğlu

For nine weeks, my wife Dr. Dilek İmamoğlu, has been leading the gatherings of the Family Solidarity Network in Saraçhane. Week after week, she stands side by side with the families whose loved ones were unlawfully imprisoned after the March 19 civil coup, giving voice to their… pic.twitter.com/iVfBkwRTvW October 11, 2025

‘EŞİM AİLELERİN TALEPLERİNE SES VERİYOR’

Aile dayanışma ağı toplantısı

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter’daki (X) uluslararası hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Dokuz haftadır eşim Dr. Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de Aile Dayanışma Ağı'nın toplantılarını yönetiyor. Her hafta, 19 Mart sivil darbesinden sonra sevdikleri yasadışı olarak hapsedilen ailelerin yanında durarak, adalet taleplerine ve demokrasiye olan inançlarına ses veriyor.

‘HALEN İDDİANAME YOK’

200 günden fazla zaman geçti ama hala bir iddianame yok. İnsanlar, aleyhlerine tek bir suçlama bile olmaksızın parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor.

