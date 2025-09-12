Hollanda'dan Eurovision'a şart: "İsrail katılırsa biz yokuz"

Hollanda'dan Eurovision'a şart: "İsrail katılırsa biz yokuz"
Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle İsrail’in mevcut durumda Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasını savunamayacakları belirtildi.

Hollanda, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak.

Açıklamada, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na Hollanda’nın da Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda gibi katılmayacağı ifade edildi.

Bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı aktarılan açıklamada, bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi” nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

