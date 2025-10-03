Hindistan-Çin arası uçuşlar tekrar başlıyor

İki ülke arasında, Himalaya sınırında meydana gelen çatışmaların ardından 2020 yılından bu yana direkt uçuşlar yapılmamaktaydı.

DİREKT UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLADI

Ancak geçtiğimiz bir yıl boyunca Delhi ve Pekin, sınırdaki gerilimi azaltmak için adımlar atmak da dahil olmak üzere, ilişkilerin yeniden kurulması için çalışıyorlardı.

Perşembe günü, Hindistan'ın en büyük düşük bütçeli havayolu şirketi IndiGo, 26 Ekim'den itibaren Kalküta ve Guangzhou şehirleri arasında direkt uçuşları yeniden başlatacağını açıkladı.

ÇAKIŞAN TOPRAK TALEPLERİ ÇATIŞMAYA YOL AÇTI

Perşembe günü yayımlanan bir açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanlığı, uçuşların yeniden başlamasının iki ülke arasındaki “insanlar arası iletişimi daha da kolaylaştıracağını” ve “ikili ilişkilerin kademeli olarak normalleşmesine” katkıda bulunacağını belirtti.

Hindistan ve Çin, 3.440 km'den uzun, net olarak belirlenmemiş ve birbiriyle çakışan toprak talepleri olan bir sınırı paylaşıyor.

24 ASKER ÖLMÜŞTÜ

2020 yılında, iki ülkenin askerleri Galwan nehri vadisinde çatışmış ve en az 20 Hintli asker ile dört Çinli asker hayatını kaybetmişti.

Bu, 1975'ten bu yana iki taraf arasında yaşanan ilk ölümcül çatışmaydı ve ilişkilerin donmasına yol açtı.

Ancak geçtiğimiz bir yıl içinde Pekin ve Delhi, yıpranmış ilişkileri kademeli olarak yeniden inşa etmek için adımlar attı.

‘RAKİP DEĞİL ORTAK’

Başkan Donald Trump'ın cezai gümrük vergileri nedeniyle Hindistan'ın ABD ile ilişkilerinin bozulması da Delhi-Pekin ilişkilerine ivme kazandırdı.

Ağustos ayında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Delhi'yi ziyaret etti ve Hindistan ile Çin'in birbirlerini “rakip” değil “ortak” olarak görmeleri gerektiğini söyledi.

İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR

Aynı ayın sonlarında Çin'in Hindistan Büyükelçisi Xu Feihong, Hindistan ve diğer ülkelere yüksek gümrük vergileri uygulayan ABD'yi “zorba” olarak nitelendirdi.

Ağustos ayında, Başbakan Narendra Modi, savunma zirvesi olan Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) için yedi yıl sonra ilk kez Çin'i ziyaret etti. Zirve sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir araya gelen Modi, ikili ilişkilerin normalleşmesi yönündeki taahhütlerini yineledi.