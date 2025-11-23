Hayatını vahşi hayvanlara adamıştı: Baktığı geyik tarafından öldürüldü

ABD'nin Ohio eyalatinde 64 yaşındaki Jodi Prodger, rehabilite edilmesine yardımcı olduğu bir geyik tarafından öldürüldü.

ABD'nin Ohio eyaletinde 64 yaşındaki Jodi Prodger, saldırganlaşan hayvanları rehabilite etmek içim evinde kurduğu çiftlikte baktığı bir geyiğin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

ABD'DE DEHŞET VEREN OLAY

Dehşet veren olay 15 Kasım'da Ohio'nun Stewartsville bölgesinde meydana geldi.

2013 yılından bu yana çevrede saldırganlaşan geyikleri sahiplenerek onların rehabilite edilmesine yardımcı olan Jodi Prodger'in, evinden gelen çığlıkları duyan çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

REHABİLİTE ETMEK İÇİN SAHİPLENDİĞİ GEYİK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, 64 yaşındaki kadını etrafının geyikler tarafından sarılmış halde buldu. Çiftlikte oluşan kagaşayı sonlandırmak için ateş açan ekipler, Prodger'in baktığı geyiklerden bir tanesi tarafından parçalanarak öldürüldüğünü farketti.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; talihsiz kadının hangi geyik tarafından öldürüldüğü bilinmezken, ailesi polisin yanlış geyiği öldürdüğünü belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

