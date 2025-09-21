Havalimanlarında siber saldırı krizi sürüyor: Onlarca uçuş rötar yaptı

Çeşitli havayollarına check-in masası teknolojisi sağlayan Collins Aerospace'e saldırı düzenlendiği iddia edildikten sonra, havayolları Cuma gecesinden itibaren manuel check-in işlemlerine geri dönmek zorunda kaldı.

YOLCULAR İÇİN UYARI

Havalimanları, yolcuları seyahat etmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri ve uzun mesafeli uçuşlar için en az üç saat, kısa mesafeli uçuşlar için en az iki saat önceden havalimanında olmaları konusunda uyardı.

1 GÜNDE 130'DAN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Havayolları yolcuları manuel olarak check-in yapmaya devam edebildi. Havacılık veri şirketi Cirium'a göre, Cumartesi günü Heathrow, Berlin ve Brüksel'de 35, Pazar günü ise sabah ortasına kadar 38 uçuş iptal edildi.

Veri şirketi Flightradar24'e göre, Heathrow'da Pazar sabahı saat 11'e kadar 130'dan fazla uçuş 20 dakika veya daha fazla gecikti. Cumartesi günü 13 uçuş iptal edildi, ancak yüzlerce uçuşun büyük çoğunluğu ertelendi.