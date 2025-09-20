Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!

Vietnam'daki Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın, yıllar süren inşaatının ardından 2026 yılında kapılarını açması bekleniyor.

Genellikle en uygun fiyatlı seyahat noktalarından biri olarak kabul edilen Vietnam, son yıllarda popülaritesinin arttığını görüyor.

Nitekim Vietnam'ın turizm sektörü 2025 yılında önemli ölçüde büyümüştür.

Market Research Vietnam'a göre, yıl ortasına gelindiğinde ülkeye gelen turist sayısı 10,7 milyona ulaştı ve bu sayı 2024'ün aynı dönemine göre %21 arttı.

Dünyanın en büyüklerinden biri olmaya hazırlanan 11 milyar dolarlık mega havalimanının içi

Ho Chi Minh şehrinde bulunan yeni havalimanının daha fazla turist çekmesi ve ülkenin en büyük havalimanı olması bekleniyor.

336 trilyon dong'a (11 milyar dolar) mal olacak havalimanında dört pistin yanı sıra üç terminal bulunacak.

Ana salonda lotus çiçeği şeklinde 82 metrelik cam bir tavan bulunacak.

Long Thanh'da 5 bin hektarlık arazi üzerine inşa edilecek yeni binanın, mevcut Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı'nın yerini alması ve uluslararası uçuşların buraya kaydırılması bekleniyor.

Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı'na yalnızca iç hatlar ve kısa mesafeli uçuşlar yapılabiliyor.

Merkez, ilk aşamada yılda 25 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlanırken, yılda 100 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

DUBAİ'YE RAKİP

Bu, onu dünyanın en büyük merkezlerinden biri haline getirecek ve Dubai ve Dallas'taki havalimanlarıyla rekabet edecek.

Dördüncü terminal ve dördüncü pistin de 2035 yılına kadar inşa edilmesi hedefleniyor.

Yeni havalimanı ayrıca havalimanları arasındaki aktarma sürelerini de kısaltacak; bu süreler beş saate kadar çıkabiliyor.

Projenin ana geliştiricisi Vietnam Havalimanları Şirketi (ACV)'dir.

Yeni havalimanının yeri ise Ho Chi Minh Kenti'nin merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta.

Ancak havalimanının planları arasında şehre bağlayan otoyolun genişletilmesi, yeni bir metro hattı ve hızlı tren hattının açılması da yer alıyor.

Havalimanı üç aşamada geliştiriliyor ve ilk etabın 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Sonraki aşamalarda yeni uluslararası merkez daha da genişletilecek. Hedeflenen tamamlanma tarihi 2035.