Havalimanında yangın paniği! Dev duman bulutu etrafı sardı

Yayınlanma:
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm uçuşlar durdurulduğu bildirildi.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre; Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı’nın ağırlıklı olarak ithal malların bulunduğu kargo bölümünde yangın çıktı.

Yolcu uçağında yangın paniği! El bagajındaki batarya alev aldı: Uçak acil iniş yaptıYolcu uçağında yangın paniği! El bagajındaki batarya alev aldı: Uçak acil iniş yaptı

ORDU, GÜVENLİK EKİPLERİ VE İTFAİYE BİRİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bangladeş Sivil Havacılık İdaresi (CAAB) yetkilisi Kawser Mahmud, ordu, güvenlik ekipleri ve itfaiye birimlerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

HANGARDAKİ UÇAKLAR BAŞKA ALANLARA TAŞINDI

Yetkililer, güvenlik önlemleri çerçevesinde tüm uçuşların durdurulduğunu ve hangarlardaki uçakların zarar görmesini önlemek için başka alanlara taşındığını duyururken, yangın nedeniyle çok sayıda gelen ve giden uçuşun rotasının değiştirildiği ve gecikme yaşandığı kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

