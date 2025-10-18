Yolcu uçağında yangın paniği! El bagajındaki batarya alev aldı: Uçak acil iniş yaptı

AIR China’ya ait yolcu uçağının, bir yolcunun kabin bagajındaki lityum bataryanın alev alması sonucu Şanghay’a acil iniş yaptığı bildirildi.

İstanbul'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Acil iniş yaptı

LİTYUM BATARYA KENDİ KENDİNE YANDI

Air China’nın yaptığı duyuruda, “CA139 sefer sayılı uçakta, bir yolcunun kabin bagajındaki lityum batarya, kendi kendine alev aldı. Kabin ekibi, prosedürlere uygun olarak olaya anında müdahale etti ve olayda kimse yaralanmadı” ifadelerine yer verildi.

UÇAK ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada, uçağın uçuş emniyetini garantilemek için rotası değiştirilerek, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildiği kaydedildi.