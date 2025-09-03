Havalimanında başkasının çocuğunu alıp kaçtı

Havalimanında başkasının çocuğunu alıp kaçtı
Yayınlanma:
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami Uluslararası Havalimanı’nda bir kadın başkasının çocuğunu alarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli ifadesinde “tanrı yap dediği için yaptım” dedi.

Miami-Dade Şerif Ofisi, salı günü Miami Uluslararası Havalimanı'nda başka bir kadının küçük çocuğunu alıp kaçmaya çalışan ve çevredekilerin müdahalesiyle sonuçlanan bir kavgaya yol açan kadının tutuklandığını açıkladı.

Bölge şerifi olayın saat sabah 4 civarında, annenin çocuğuyla birlikte güvenlik kontrol noktasında sırada beklerken meydana geldiğini söyledi.

ÇOCUĞU ALIP KAÇTI

İddia edilene göre olay sırasında çocuk ağlıyordu ve 23 yaşındaki Alvina Omisiri Agba ise çocuğu sakinleştirmek için onu kucağına almayı teklif etti. Anne Nadine Joseph bunu kabul etti, ancak çocuğu Agba'ya teslim eder etmez Agba uzaklaştı.

Joseph, Agba'yı buldu ve çocuğu teslim etmesini istedi. Rapora göre Agba, çocuğun kendisine ait olduğunu iddia ederek bunu reddetti.

Agba, çocuğun hareket edememesi için kollarını ve bacaklarını çocuğun etrafına doladı. Joseph çocuğunu almaya çalıştı, ancak Agba onu itti.

'TANRI SÖYLEDİĞİ İÇİN YAPTIM'

Şerif yardımcıları, bir noktada Joseph'in çocuğun kollarını tutarken Agba'nın bacaklarını tuttuğunu ve ikisinin çocuk için boğuşmaya çalıştığını söyledi.

Tanıklar çocuğu korumak için müdahale etti, başka bir kadın olanları gördü ve çocuğun zarar görmesini önlemek için çocuğu yakaladı.

Agba çocuğu geri almak istedi ancak başarılı olamayınca kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.

Rapora göre, Agba hakları okunduktan sonra, önce polislere çocuğu sakinleştirmek için gökkuşağı resimli bir duvara götürdüğünü söyledi. Daha sonra hikayesini değiştirerek çocuğu Tanrı'nın söylediği için aldığını söyledi.

Havalimanında şok anlar! Yolcu terminali birbirine kattıHavalimanında şok anlar! Yolcu terminali birbirine kattı

Havalimanında pes dedirten olay: Arkalarına bile bakmadan gittilerHavalimanında pes dedirten olay: Arkalarına bile bakmadan gittiler

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Dünya
Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a davet
Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a davet
İsrail'in Batı Şeria hedefi ortaya çıktı: Yüzde 82'si ilhak edilecek
İsrail'in Batı Şeria hedefi ortaya çıktı: Yüzde 82'si ilhak edilecek