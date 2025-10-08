HasanAbi'nin canlı yayında köpeğine elektrik verdiği iddia edildi: Herkesin duyduğu çığlığı açıkladı

HasanAbi'nin canlı yayında köpeğine elektrik verdiği iddia edildi: Herkesin duyduğu çığlığı açıkladı
Yayınlanma:
ABD'de yaşan Türk asıllı ünlü Twitch yayıncısı HasanAbi'nin canlı yayında köpeğine elektrik verdiği iddia edildi. Tepkiler artınca ünlü yayıncı köpeğinin yayını bölen herkesin duyduğu çığlığı açıkladı.

Türk asıllı ABD'li Twitch yayıncısı, politik yorumcu ve eski köşe yazarı Hasan Doğan Piker, canlı yayın sırasında yaşananlarla gündem oldu.

HasanAbi adıyla yayın yapan Piker, Gazze'ye ilişkin konuşma yaparken kadrajda bulunan köpeği bir anda çığlık attı.

HASANABİ'NİN CANLI YAYINDA KÖPEĞİNE ELEKTRİK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yayın sırasında HasanAbi mahlaslı Piker'in arkasında gezinen köpeği tam kadrajdan çıkacakken bir anda geri döndü. Kamerada görülen koşu bandının üzerine çıkmak üzereyken de çığlık attı. Boyunu ani şekilde döndüren "Kaya" isimli köpek hızla olduğu yere yattı.

hasanabinin-canli-yayinda-kopegine-elektrik-verdigi-iddia-edildi-herkesin-duydugu-cigligi-acikladi-3.jpg

Arkasını dönen Piker, "Tanrım! Ne yapıyorsun? Bebek gibi davranıyorsun" diyerek köpeğine kızarken yayını takip eden hesaplardan biri "Onu strese sokuyorsun" diyerek tepki gösterdi.

hasanabinin-canli-yayinda-kopegine-elektrik-verdigi-iddia-edildi-herkesin-duydugu-cigligi-acikladi.jpg

Gelen yoruma karşılık veren Piker, köpeğinin kendisi olmadığında evde serbestçe gezmesinden rahatsız olduğunu ve annesinin onu çok şımarttığını söyledi.

HERKESİN DUYDUĞU ÇIĞLIĞI AÇIKLADI

Piker'in köpeğinin kadrajdan çıkmasını engellemek için elektrik verdiği iddia edilirken yayına katılanların tepkileri çığ gibi büyüdü.

Herkesin canlı yayında duyduğu çığlığı "ayağı bir yere takıldı" diyerek açıklamaya çalışan Piker, "Çıldıracağım. Tamam. Ben sadece en iyi eğitilmiş değil, dünyanın en akıllı ve şımarık Sadece en iyi eğitilmiş değil, dünyanın en akıllı ve şımarık inanılmaz derecede kötü davranan biriyim." diyerek kinaye yaptı.

Daha önce yine canlı yayında annesinin köpeğin tasmasını çok sıkı bağlayarak onu boğduğunu söylediği ve arkadaşının köpeğini eğitmek için kullandığı şok tasması işe yaradığını, kendisinin de aynısında alıp henüz kullanmadığını söylediği videolar sosyal medyada ardı ardına paylaşılmaya başlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Dünya
Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Tom Barrack'tan harita savunması: Görmedim
Tom Barrack'tan harita savunması: Görmedim
Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti
Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti