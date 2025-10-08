Türk asıllı ABD'li Twitch yayıncısı, politik yorumcu ve eski köşe yazarı Hasan Doğan Piker, canlı yayın sırasında yaşananlarla gündem oldu.

HasanAbi adıyla yayın yapan Piker, Gazze'ye ilişkin konuşma yaparken kadrajda bulunan köpeği bir anda çığlık attı.

HASANABİ'NİN CANLI YAYINDA KÖPEĞİNE ELEKTRİK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yayın sırasında HasanAbi mahlaslı Piker'in arkasında gezinen köpeği tam kadrajdan çıkacakken bir anda geri döndü. Kamerada görülen koşu bandının üzerine çıkmak üzereyken de çığlık attı. Boyunu ani şekilde döndüren "Kaya" isimli köpek hızla olduğu yere yattı.

Arkasını dönen Piker, "Tanrım! Ne yapıyorsun? Bebek gibi davranıyorsun" diyerek köpeğine kızarken yayını takip eden hesaplardan biri "Onu strese sokuyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Gelen yoruma karşılık veren Piker, köpeğinin kendisi olmadığında evde serbestçe gezmesinden rahatsız olduğunu ve annesinin onu çok şımarttığını söyledi.

HERKESİN DUYDUĞU ÇIĞLIĞI AÇIKLADI

Piker'in köpeğinin kadrajdan çıkmasını engellemek için elektrik verdiği iddia edilirken yayına katılanların tepkileri çığ gibi büyüdü.

Herkesin canlı yayında duyduğu çığlığı "ayağı bir yere takıldı" diyerek açıklamaya çalışan Piker, "Çıldıracağım. Tamam. Ben sadece en iyi eğitilmiş değil, dünyanın en akıllı ve şımarık Sadece en iyi eğitilmiş değil, dünyanın en akıllı ve şımarık inanılmaz derecede kötü davranan biriyim." diyerek kinaye yaptı.

Daha önce yine canlı yayında annesinin köpeğin tasmasını çok sıkı bağlayarak onu boğduğunu söylediği ve arkadaşının köpeğini eğitmek için kullandığı şok tasması işe yaradığını, kendisinin de aynısında alıp henüz kullanmadığını söylediği videolar sosyal medyada ardı ardına paylaşılmaya başlandı.