Hamas İsrail'in iddiasını çürüttü

Hamas, Filistinlilere yönelik soykırım yürüten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını azalttığı yönündeki iddiaları çürüten bir açıklama yayımladı. Örgüt, İsrail ordusunun sadece 4 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 70 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İSRAİL YALANLANDI

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in 4 Ekim'de gerçekleştirdiği 93 hava saldırısında ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Bu saldırıların, Başbakan Netanyahu hükümetinin sivillere yönelik saldırıları azaltacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını gösterdiği vurgulandı.

Hamas-İsrail görüşmesinin tarihi belli oldu

TRUMP’IN ‘TAKDİR EDİYORUM’ DEMİŞTİ

Açıklama, Hamas'ın 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişim önerisini kabul ettiğini duyurmasının ardından geldi. Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in bombardımanı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini ifade etmişti.

SAĞLIK TESİSLERİNE 1719 SALDIRI

Taraflar arasındaki bu çelişkili açıklamalar, bölgedeki gerilimin devam ettiğini gösterirken, İsrail'in soykırım saldırıları sonucu öldürülen Filistinli sayısı her geçen gün artıyor. Bölgede İsrail tarafından öldürülenlerin sayısı 66 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da İsrail'in hedef aldığı Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da son 2 yılda sağlık tesislerine yönelik 1719 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.