Hamas heyetine saldırıya BMGK'dan kınama

Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doha’da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıyı kınayan yazılı basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, saldırının önemli bir arabulucu ülkenin topraklarında gerçekleştiğine dikkat çekilerek kınandığı belirtildi.

Konsey üyeleri, saldırılarda yaşanan sivil can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını ifade ederken, tansiyonun düşürülmesinin önemine işaret etti ve Katar ile dayanışma mesajı verdi. BM Şartı’nın ilkeleri çerçevesinde Katar’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek vurgulandı.

Açıklamada, Katar’ın bölgede Mısır ve ABD ile birlikte yürüttüğü arabuluculuk çabalarının altı çizildi. Hamas’ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’deki savaşın sona erdirilmesinin öncelikli hedef olmaya devam ettiği kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi, taraflara barış için ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

