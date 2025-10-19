Hamas bir İsraillinin cesedine ulaştı: Teslim edilip edilmeyeceği belirsiz

Gazze'de iki yıllık savaşta varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması esirlerin teslimini de kapsıyor. Hamas esirleri teslim eden ölen 13 esirin de cenazelerini İsrail'e teslim etti. Kayıp esirlerin cenazeleri için de arama çalışmalaru sürdürülüyor.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Hamas, çatışmalar nedeniyle arama çalışmalarının sekteye uğradığını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bir cesedin daha bulunduğu ve şartların uygun olması durumunda bugün teslim edileceği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi

Ama bu teslimat için sahadaki ateşkesin devamının önemine de vurgu yapıldı. İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının, cesetleri arama, enkaz altından çıkarma ve teslim çalışmalarını sekteye uğratacağı ifade edildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 13 esirin cansız bedeni teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cansız bedenini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm ölen esirlerin cansız bedenlerini teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetmişti.