Hamas bir İsraillinin cesedine ulaştı: Teslim edilip edilmeyeceği belirsiz

Hamas bir İsraillinin cesedine ulaştı: Teslim edilip edilmeyeceği belirsiz
Yayınlanma:
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini bulduğu açıkladı. Kassam Tugayları, cenazenin teslim işleminin sahadaki şartlara bağlı olduğunu söyledi.

Gazze'de iki yıllık savaşta varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması esirlerin teslimini de kapsıyor. Hamas esirleri teslim eden ölen 13 esirin de cenazelerini İsrail'e teslim etti. Kayıp esirlerin cenazeleri için de arama çalışmalaru sürdürülüyor.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Hamas, çatışmalar nedeniyle arama çalışmalarının sekteye uğradığını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bir cesedin daha bulunduğu ve şartların uygun olması durumunda bugün teslim edileceği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldiGazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi

Ama bu teslimat için sahadaki ateşkesin devamının önemine de vurgu yapıldı. İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının, cesetleri arama, enkaz altından çıkarma ve teslim çalışmalarını sekteye uğratacağı ifade edildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 13 esirin cansız bedeni teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cansız bedenini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm ölen esirlerin cansız bedenlerini teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Dünya
Son dakika! İsrail Gazze'ye yeni saldırı dalgası başlattı
Son dakika! İsrail Gazze'ye yeni saldırı dalgası başlattı
Zelenskiy açıkladı: Savaşı Moskova bitirmiyor
Zelenskiy açıkladı: Savaşı Moskova bitirmiyor