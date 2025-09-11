Hamas 4 İsrail askerini öldürdü

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda, 8 Eylül’de Cibaliya’nın El-Ömeri bölgesinde gerçekleştirilen saldırının, İsrail’in “Gideon’un Savaş Arabaları 2” operasyonuna karşı başlatılan “Musa’nın Asası” operasyonu kapsamında yapıldığı belirtildi.

Görüntülerde, Kassam mensuplarının hazırladığı patlayıcının bir Merkava tipi İsrail tankına bırakıldığı, patlamayla birlikte tankın askerleriyle birlikte alev aldığı görüldü. Videonun sonunda ise benzer saldırıların sürdürüleceği mesajı verildi.

İsrail ordusundan 8 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir tankın içine Kassam mensuplarınca bırakılan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, bir askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.