Güvenlik gerekçesi kabul edildi: Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarına ilişkin yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun güvenlik ve siyasi koşulları gerekçe göstererek yaptığı erteleme talebi mahkeme tarafından kısmen kabul edildi.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre mahkeme, bu hafta yapılması planlanan üç duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Ancak gelecek haftaki duruşmalar için yeni bir başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.

SAVAŞI BAHANE ETTİ

Mahkeme açıklamasında, sunulan gerekçelerin ayrıntılı biçimde değerlendirildiği ve mevcut koşullar altında başka bir seçenek bulunmadığı ifade edildi. Bu çerçevede Netanyahu’nun, en az iki hafta boyunca ifade vermeme talebi yalnızca sınırlı ölçüde kabul edilmiş oldu.

Netanyahu, Kudüs Bölge Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, son dönemde İsrail ve Ortadoğu genelinde yaşanan gelişmelerin görevlerini doğrudan etkilediğini savundu.

TRUMP AF TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı dava kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yaklaşık altı yıldır yargılanıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Netanyahu’nun affedilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a bir mektup gönderdiği de gündeme gelmişti. Netanyahu ise uzun süre af talebinde bulunmayacağını belirtmesine rağmen, 2025 yılı sonunda bu yönde resmi başvuruda bulunmuştu.

Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Netanyahu’nun erteleme taleplerinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.