Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar

Gürcistan’da 2024’teki parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri, bugün yapılan yerel seçimleri de meşru saymadıklarını ilan ederek eylem düzenledi. Eylemciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmeye çalıştı.

Gürcistan’da 2024’te yapılan parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri, bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerin de meşru olmadığını ilan ederek başkent Tiflis’te eylem düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride eylemciler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmeye çalışınca polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Tiflis’teki Özgürlük Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, ülkede tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareketi Partisi başta olmak üzere çeşitli muhalefet partilerinin çağrısıyla bir araya geldi. “Seçimleri tanımıyoruz” sloganları atan göstericiler, hükümeti istifaya çağırdı.

Eylemin önde gelen isimlerinden opera sanatçısı Paata Burçuladze, meydanda yaptığı konuşmada bugünden itibaren “hükümeti tanımadıklarını” açıkladı. Halkın katılımıyla bir “Milli Konsey” topladıklarını belirten Burçuladze, “4 Ekim Milli Konseyi Bildirgesi”ni okudu. Burçuladze, hükümetin üst düzey yetkililerinin halk tarafından adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

POLİSTEN EYLEMCİLERE MÜDAHALE

Birleşik Ulusal Hareketi temsilcisi Murtaz Zodelava, konuşmasında eylemcilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümeleri çağrısında bulundu. Bunun üzerine binaya doğru ilerleyen göstericiler, bariyerleri aşmaya çalışınca polisle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan arbedede bazı göstericilerin yaralandığı, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul ettiTrump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti

Müdahalenin ardından eylemciler yeniden Özgürlük Meydanı’nda toplanarak protestolarını sürdürdü. Tiflis’te gerginliğin devam ettiği, kentte polis önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Gürcistan’da bugün yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimlerde en yüksek oyu aldı. Parti genel merkezinde kutlama yapan Başbakan İrakli Kobakhidze, seçimleri kazandıklarını açıkladı. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Tüm belediyelerde zafer elde ettik” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

