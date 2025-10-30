Güney Kore Trump'tan istediğini aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin nükleer enerjili denizaltı üretmesine onay verdiğini açıkladı.

Trump, Güney Kore ziyareti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında ekonomik ve askeri iş birliğini güçlendiren bir dizi anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

Güney Kore’nin gümrük vergilerini düşürmesi karşılığında ABD’ye 350 milyar dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini belirten Trump, ülkenin ayrıca ABD’den petrol ve doğal gaz ithalatını artıracağını belirtti.

YATIRIM SÖZÜ ALDI, ÜRETİME ONAY VERDİ

Trump paylaşımında, “Zengin Güney Koreli şirketler ve iş insanlarının ülkemize yapacağı yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri ittifakımız her zamankinden güçlü. Bu nedenle, artık dizel motorlu eski tip denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltılar yapmaları için onay verdim. Güney Kore’nin harika Cumhurbaşkanı ile mükemmel bir gezi oldu” ifadelerini kullandı.