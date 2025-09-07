Güneş kremi skandalı ülkeyi karıştırdı

Bu skandal, dünyanın en yüksek cilt kanseri oranlarına sahip ülkede ülke çapında öfkeye, ürünlerin geri çağrılmasına ve tıbbi ürünlerin soruşturulmasına neden oldu.

20 ÜRÜNÜN 16’SI YANLIŞ BEYAN EDİYOR

Tüketici hakları savunucusu bir grup olan Choice, akredite laboratuvarlarda 20 güneş koruyucuyu test etti ve 16 ürünün beyan edilen SPF derecelerine ulaşamadığını tespit etti.

Avustralya'daki güneş koruyucu skandalı, cilt kanseri korumasına olan güveni sarsıyor

Bu açıklamalar, güneş kremini düzenli olarak kullanmasına rağmen cilt kanserine yakalanan 34 yaşındaki Rach gibi tüketicileri yıkıma uğrattı. Rach, bazal hücreli karsinomun cerrahi olarak çıkarılmasından sonra duygularını şöyle dile getirdi:

“Her şeyi doğru yaptığımı sanıyordum.”

CİLT KANSERİ ORANINI YARI YARIYA AZALTIYOR

İlk araştırmalar, belirli ürünlerle doğrudan bir bağlantı kanıtlanmadığını ortaya çıkardı, ancak bu açıklama, Avustralya'nın sıkı standartları altında terapötik ürünler olarak düzenlenen güneş koruma ürünlerine olan kamu güvenini sarstı.

Buna ek olarak, dermatologlar, doğru şekilde uygulanan güneş koruyucuların hala çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Klinik deneylerde, SPF 16'nın cilt kanseri oranlarını yarı yarıya azalttığı ortaya çıktı.

DÜNYA GENELİNE ETKİ EDEBİLİR

Avustralya Terapötik Ürünler Birliği, öznel test yöntemleri ve başarısız ürünler arasında ortak formülasyonlar konusunda endişelerini dile getirerek, test uygulamaları hakkında bir soruşturma başlattı.

Uzmanlar, küresel markaların benzer üreticiler ve test tesisleri kullandıkları için bu sorunun Avustralya'nın ötesine uzanabileceği konusunda uyarıda bulundular.