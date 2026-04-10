Gizli bilgilerle bahis oynamışlar! Beyaz Saray'dan çalışanlara uyarı mesajı

Beyaz Saray Yönetim Ofisi, çalışanlarına gönderdiği e-postada çevrim içi tahmin piyasalarında kamuya açık olmayan bilgilerin kullanıldığına dair iddiaların ciddi endişe yarattığını belirterek, bu tür davranışların suç teşkil ettiğini ve kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

ABD’de son dönemde hızla büyüyen çevrim içi tahmin piyasaları, kamu görevlilerinin etik yükümlülükleri açısından tartışma konusu oldu. Beyaz Saray Yönetim Ofisi, konuya ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine tüm çalışanlara dikkat çeken bir uyarı mesajı gönderdi.

Gönderilen e-postada, güncel olayların gerçekleşme olasılığı üzerine işlem yapılan dijital platformlarda bazı hükümet yetkililerinin kamuya açık olmayan bilgileri kullanmış olabileceğine yönelik haberlerin kaygı verici olduğu ifade edildi. Bu tür bilgilerin finansal kazanç amacıyla kullanılmasının yalnızca etik ihlal değil, aynı zamanda suç olduğunun altı çizildi.

YASAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ DE KAPSIYOR

Açıklamada, devlet çalışanlarının görevleri gereği eriştikleri gizli veya kamuya açık olmayan bilgileri kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmalarının kesin biçimde yasaklandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu yasağın yalnızca çalışanları değil, söz konusu bilgileri dolaylı şekilde kullanan üçüncü tarafları da kapsadığı vurgulandı.

İŞ ETİĞİ HATIRLATILDI

Beyaz Saray yetkililerinden David Ingle da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yönetimin bu konuda tavrının son derece net olduğunu belirtti. Ingle, kamu görevlilerinin finansal kazanç elde etmek amacıyla gizli bilgilere başvurmasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, devlet mekanizmasının yalnızca kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Ingle, federal çalışanların tamamının etik kurallar çerçevesinde hareket etmekle yükümlü olduğunu hatırlatarak, somut kanıt olmadan yapılan suçlamaların ise sorumsuz ve temelsiz olduğunu savundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

