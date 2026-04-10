Eski bakandan şok iddia! "Netanyahu, tüm ABD başkanlarından İran’a saldırı istedi"

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun yıllardır ABD yönetimlerine İran’a yönelik askeri operasyon teklifleri sunduğunu, ancak bu talepleri kabul eden tek ismin Donald Trump olduğunu öne sürdü. Kerry, İran geriliminin diplomasiyle çözülmesi gerekirken savaşın tercih edilmesini “ciddi bir hata” olarak değerlendirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Barack Obama döneminin en üst düzey diplomatik isimlerinden biri olan John Kerry, İran’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun süredir farklı Amerikan yönetimlerine İran’a karşı askeri müdahale çağrısı yaptığını iddia etti.

MS Now kanalında katıldığı programda konuşan Kerry, söz konusu taleplerin özellikle Barack Obama döneminde gündeme geldiğini ancak dönemin ABD yönetiminin bu önerileri kesin bir şekilde reddettiğini ifade etti. Kerry, benzer şekilde George W. Bush ve Joe Biden yönetimlerinin de İran’a yönelik doğrudan askeri müdahale fikrine sıcak bakmadığını vurguladı.

"SADECE TRUMP KABUL ETTİ"

Kerry, tüm bu süreçler içerisinde yalnızca Donald Trump’ın Netanyahu’nun taleplerine olumlu yaklaşan tek ABD başkanı olduğunu öne sürdü. Trump’ın ilk başkanlık döneminde İran ile yürütülen nükleer anlaşma sürecinden çekilmesinin de krizi derinleştiren önemli bir dönüm noktası olduğunu savundu.

FIRSAT DEĞERLENDİRİLEMEDİ

2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (JCPOA) da değinen Kerry, anlaşmanın hem bölgesel istikrar hem de küresel güvenlik açısından kritik bir fırsat olduğunu ancak bu fırsatın sürdürülemediğini belirtti.

SAVAŞ DİPLOMASİYLE ÖNLENEBİLİRDİ

Kerry açıklamasında ayrıca, askeri müdahale seçeneğinin devreye girmesinin hem siviller üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğunu hem de küresel ekonomiyi tehdit eden yeni bir istikrarsızlık dalgası yarattığını ifade etti. “Bu savaşın hiç yaşanmaması gerekiyordu” diyen Kerry, diplomasi kanallarının zamanında ve yeterince güçlü kullanılmamasını eleştirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

