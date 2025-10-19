Gazze'yi yerle bir etti bir daha yapmak için yeniden aday olacak

7 Ekim 2023'ten beri, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 70 bin Filistinlinin ölümünden ve yüz binlercesinin yaralanmasından sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kasım 2026' da yapılacak genel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkes pamuk ipliğinde! Refah krizi tansiyonu yeniden yükseltti

YENİDEN ADAY OLACAĞINI DUYURDU

Netanyahu, genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını bildirerek, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu.

BAŞBAKAN MECLİS'İ FESHEDEBİLİYOR

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor fakat bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.