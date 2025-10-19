Gazze'yi yerle bir etti bir daha yapmak için yeniden aday olacak

Gazze'yi yerle bir etti bir daha yapmak için yeniden aday olacak
Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kazanacağıma inanıyorum" diyerek yeniden aday olacağını duyurdu.

7 Ekim 2023'ten beri, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 70 bin Filistinlinin ölümünden ve yüz binlercesinin yaralanmasından sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kasım 2026' da yapılacak genel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Gazze'de ateşkes pamuk ipliğinde! Refah krizi tansiyonu yeniden yükselttiGazze'de ateşkes pamuk ipliğinde! Refah krizi tansiyonu yeniden yükseltti

YENİDEN ADAY OLACAĞINI DUYURDU

Netanyahu, genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını bildirerek, "Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum" diye konuştu.

binyamin-netanyahu.jpg

BAŞBAKAN MECLİS'İ FESHEDEBİLİYOR

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor fakat bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünya
Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!
Son dakika | İsrail Gazze'yi vurdu!
Afganistan-Pakistan arasında yeni ateşkes
Afganistan-Pakistan arasında yeni ateşkes