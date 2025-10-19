Gazze'de ateşkes pamuk ipliğinde! Refah krizi tansiyonu yeniden yükseltti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes "naaş krizi" ile pamuk ipliğine bağlı. Netanyahu, Gazze'nin tek çıkış kapısı olan Refah'ı açmak için hayatını kaybetmiş rehinelerin cesetlerinin iadesini şart koştu. Hamas ise "Kapı kapalıyken enkazdan nasıl çıkaralım?" diyerek İsrail'i suçladı.

İsrail ile Hamas arasında ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamasıyla yeniden gerildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ın "ikinci bir emre kadar" kapalı kalacağını açıkladı ve kapının açılmasını, Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin naaşlarını teslim etmesi şartına bağladı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR ATEŞKESİ TEHDİT EDİYOR

Netanyahu'nun bu açıklaması, Gazze'deki otoritenin "kapının Pazartesi günü açılacağı" yönündeki duyurusunun hemen ardından geldi ve bölgedeki belirsizliği daha da artırdı.

Gerilim, ABD'nin de devreye girmesiyle tırmandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Hamas'ın Gazze'deki sivillere yönelik yakın bir saldırı hazırlığında olduğuna dair güvenilir raporlar aldıklarını" belirterek, böyle bir adımın ateşkesin "ciddi bir ihlali" olacağı ve karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Hamas ise bu iddiaları sert bir dille yalanladı ve ABD'yi "İsrail'in yanıltıcı söylemlerini tekrarlamakla" suçladı. Hamas, Gazze'de silahlı gruplara karşı operasyon yürüttüklerini ve asayişi sağlamaya çalıştıklarını savundu.

NAAŞ KRİZİ İNSANİ YARDIMI ENGELLİYOR

Anlaşmazlığın merkezinde, Trump döneminde yapılan rehine takası anlaşmasının şartları yatıyor. Anlaşma kapsamında Hamas, elindeki 20 canlı rehineyi serbest bırakmış, karşılığında İsrail de yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu salıvermişti. Ancak anlaşmanın bir parçası olan ve hayatını kaybetmiş 28 İsrailli rehinenin naaşlarının iadesi konusunda süreç tıkandı.

Hamas, Netanyahu'nun Refah kapısını kapalı tutma kararının ateşkesi ihlal ettiğini ve enkaz altındaki naaşları bulmak için gereken ağır ekipmanların girişini engellediğini belirtti. İsrail ise bugüne kadar 28 naaştan sadece 12'sinin teslim edildiğini ve Hamas'ın süreci kasıtlı olarak yavaşlattığını iddia ediyor.

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR

Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalması, savaş nedeniyle yerinden edilmiş ve uluslararası raporlara göre kıtlıkla boğuşan Gazze halkı için insani durumu daha da ağırlaştırıyor. BM Dünya Gıda Programı'na göre, ateşkesin başlamasıyla bölgeye giren günlük gıda miktarı artmış olsa da, bu miktar hala ihtiyacın çok altında.

Barış sürecinin önünde ise Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin gelecekteki yönetimi ve bölgeye uluslararası bir güç yerleştirilmesi gibi henüz çözülememiş dev engeller bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

