Gazze'ye bir gecede 153 ton bomba yağdı
İsrail ateşkese karşın Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Netanyahu, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ihlali yaptığını öne sürerek Gazze’ye ağır bombardıman düzenlediklerini açıkladı. Meclis’teki konuşmasında, hükümetinin Hamas’ın taleplerini kabul etmediğini ve İran eksenine karşı önemli darbeler indirildiğini belirten Netanyahu, “Caydırıcılık gücümüzü artırdık, hayatta kalan rehinelerimizi geri getirdik ve ölenleri de geri alacağız” dedi.

GAZZE'Yİ 153 TON BOMBA İLE VURMUŞLAR

Netanyahu, Gazze’de onlarca hedefin 153 ton bomba ile vurulduğunu söyleyerek, ateşkesin Hamas için bir izin belgesi olmadığını vurguladı ve ABD Başkanı Donald Trump ile üzerinde anlaşılan süreç sonunda Hamas’ın askeri ve siyasi kapasitesinin ortadan kaldırılacağını belirtti.

1 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası kapsamında Gazze’de enkazdan çıkarılan bir İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim etti. İsrail ordusu, cesedin tabutunun Ulusal Adli Tıp Enstitüsü’ne götürüldüğünü ve kimlik tespit işlemlerinin yapılacağını açıkladı.

