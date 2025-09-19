Gazze'de son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 65 bin 174’e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 146 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 18 Mart’tan bu yana süren saldırılarda 12 bin 622 Filistinli öldü, 54 bin 30 kişi yaralandı. İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında sivillerin hedef alınması sonucu ise 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısı 2 bin 514’e, yaralananların sayısı 18 bin 431’e yükseldi.

Toplamda 7 Ekim’den bu yana saldırılar nedeniyle 166 bin 71 Filistinli yaralandı. Enkaz altında ise hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER ARTIYOR

İsrail’in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı da hızla artıyor. Son 24 saatte biri çocuk 4 kişi daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece açlık kaynaklı can kaybı 147’si çocuk olmak üzere 440’a çıktı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan etmişti. O tarihten bu yana 32’si çocuk 162 kişi açlıktan yaşamını yitirdi. IPC, kıtlığın eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısında bulunuyor.