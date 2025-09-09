Gazze'de kıtlık can almaya devam ediyor: 6 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 6 Filistinli daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi, İsrail’in saldırıları ve sıkı abluka uygulamaları nedeniyle ciddi bir insani krizle karşı karşıya. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 140’ı çocuk olmak üzere 399’a ulaştı.

Birleşmiş Milletler’in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze kentinde 22 Ağustos itibarıyla kıtlık durumu ilan etmişti. IPC raporuna göre, kıtlık eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabilir. Bu süreçte açlık nedeniyle 121 kişi, 25’i çocuk olmak üzere yaşamını yitirdi.

İsrail’in saldırıları, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen malzemelerinin eksikliğiyle birleşince Gazze’de insani felaket boyutuna ulaştı. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede 2 milyon kişi yerinden edilmiş durumda ve birçok aile derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusunun sürgün emirleri ve düzenli saldırıları, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı noktaları hedef alarak krizini daha da derinleştiriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

