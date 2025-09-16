Gazze'de can kayıpları 65 bine dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı giderek artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte kentteki hastanelere 59 kişinin cansız bedeni, 386 yaralı getirildi. Böylece toplam can kaybı 64 bin 964’e, yaralı sayısı ise 165 bin 312’ye yükseldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 271 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, özellikle İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında sivillerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497’ye, yaralananların sayısının ise 18 bin 294’ü aştığı bildirildi.

Gazze’de yaşanan bombardımanlar nedeniyle binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, gerçek can kaybı sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceği ifade ediliyor.