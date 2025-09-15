Gazze’de 3 gazeteci daha öldürüldü!

Gazze’de 3 gazeteci daha öldürüldü!
Yayınlanma:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, son saldırılarda Şihab Haber Ajansından Muhammed Kuveyfi, El-Manara Medya’da kameraman olarak görev yapan Eymen Heniye ve Filistin News Ağında muhabirlik yapan İman Zamili’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana ölen basın mensuplarının sayısının 251’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık kaynakları, gazeteci Kuveyfi’nin Gazze’nin Nasr Mahallesi’nde evinin çatısına kurduğu çadıra düzenlenen bombardımanda öldüğünü aktardı. Ancak diğer iki gazetecinin hangi saldırılarda yaşamını yitirdiğine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, İsrail ile ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumlu tutulduğu, uluslararası toplum ve gazetecilik örgütlerine İsrail’in saldırılarını kınama ve hesap sorulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

