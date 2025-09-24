Gana'da Yüksek Mahkeme'nin başına yeni isim

Gana'da Yüksek Mahkeme'nin başına yeni isim
Yayınlanma:
Gana’da ismi yolsuzluk iddialarına karışan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Torkornoo yerine Baffoe-Bonnie atandı. Kararı Cumhurbaşkanlığı duyurdu.

Gana’da Yüksek Mahkeme Başkanı yargıç Paul Baffoe-Bonnie, yargıç Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo yerine atandı. Torkornoo’nun ismi görevde usulsüz davranışlar ve yolsuzlukla gündeme gelmişti.

Gana'da halk sandık başındaGana'da halk sandık başında

GÖREVDEN ALINMASI KARARI VERİLDİ

Gana Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyurulan gelişmede, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’nın 1 Eylül’de görevden alınan Torkornoo’yu yerine başka bir yargıç atamaya karar verdiği belirtildi.

YENİ ATAMA CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULDU

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Baffoe-Bonnie'nin yeni Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atandığı belirtildi. Yargıcın isminin Danıştay'a iletildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, görevde usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla suçlanan yargıç Torkornoo’nun görevini nisan ayında askıya almıştı.

KENDİ ÜLKESİNE DAVA AÇTI

Daha sonra Torkornoo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanına başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.

Gana'da kolera salgını nedeniyle 14 kişi hayatını kaybettiGana'da kolera salgını nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Torkornoo, hakkında tamamlanan soruşturmaların ardından 1 Eylül'de görevden alınmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Dünya
Fransa’ya şok: Yeni ülke kuracaklar
Fransa’ya şok: Yeni ülke kuracaklar
Son Dakika | ABD'de ICE ofisine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Son Dakika | ABD'de ICE ofisine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Erdoğan’ın suyu Türkiye’den gitti: BM'de tedbiri elden bırakmadılar
Erdoğan’ın suyu Türkiye’den gitti: BM'de tedbiri elden bırakmadılar