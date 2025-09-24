Gana'da Yüksek Mahkeme'nin başına yeni isim

Gana’da Yüksek Mahkeme Başkanı yargıç Paul Baffoe-Bonnie, yargıç Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo yerine atandı. Torkornoo’nun ismi görevde usulsüz davranışlar ve yolsuzlukla gündeme gelmişti.

Gana'da halk sandık başında

GÖREVDEN ALINMASI KARARI VERİLDİ

Gana Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyurulan gelişmede, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’nın 1 Eylül’de görevden alınan Torkornoo’yu yerine başka bir yargıç atamaya karar verdiği belirtildi.

YENİ ATAMA CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULDU

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Baffoe-Bonnie'nin yeni Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atandığı belirtildi. Yargıcın isminin Danıştay'a iletildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, görevde usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla suçlanan yargıç Torkornoo’nun görevini nisan ayında askıya almıştı.

KENDİ ÜLKESİNE DAVA AÇTI

Daha sonra Torkornoo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanına başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı.

Torkornoo, hakkında tamamlanan soruşturmaların ardından 1 Eylül'de görevden alınmıştı.