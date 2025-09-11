Fransızlar Adana'yı ayağa kaldırdı: Böyle hakaret görülmedi

Fransa’nın Aisne ilinde bulunan bir kasabada yetkililer, kebapçı ve fast food restoranı açılmasını yasakladı. Karara Adanalı kebapçılardan tepki gecikmedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Fransa'nın aldığı karara "İnşallah en kısa sürede bu karardan vazgeçerler. Fransa'nın soğuk günlerinde halkın kebaptan mahrum kalması üzücü oldu" şeklinde konuştu.

‘FRANSA HALKI İÇİN TALİHSİZLİK’

Kebabın fast food ürünlerinden farklı olduğunu anlatan Serttaş konuyu şu ifadelerle anlattı:

"Dünyadaki tüm menüleri bir araya koyun, Adana kebabını bir tarafa koyun. Vitamin ve protein değerleri açısından çok zengin, bağışıklık sistemini güçlendirici bir yemektir. Adana kebabının ve kebap çeşitlerinin de yasaklanıyor olması, bence Fransa halkı için çok büyük talihsizlik.

‘KEBAPTAN MAHRUM KALMALARI ÜZÜCÜ’

Fast food ürünlerinde taze ürün kullanılmazken, Adana kebabında etinden salatasına kadar taze ürünler kullanılmaktadır ve bu insanların bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. İnşallah en kısa sürede bu karardan vazgeçerler. Fransa'nın soğuk günlerinde halkın kebaptan mahrum kalması üzücü oldu."

‘ÇOK BÜYÜK BİR DARBE’

Kentte yaklaşık 25 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran da bir an önce Fransa'nın kararından vazgeçmesini istedi.

Türkiye'de ve Avrupa'da restoran işletmeciliği yapan Mehmet Karaca ise Fransa'nın kararını yanlış bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın birçok şehrinde 2020'den bu yana kebap ve ızgara restoranları açıyoruz. Birçok yatırımcı arkadaşımız orada bu işleri yapıyor. Fransa, kebap ve ızgara üzerine restoran açmaya yasak getirmiş. Bu çok büyük bir darbe. Oranın halkı için de dünyanın birçok yerinden giden turistler için de bir darbe.

‘BİZLER OLMASAK NE YİYECEKLER’

Turistlerin yaşadığı en büyük sıkıntı, yeme içme kültürünün ve mutfağın olmaması. Bizler olmasak, kebap, ızgara olmasa, Fransa'da insanlar ne yiyecekler? Yani bence çok yanlış bir karar. Bizi de etkiledi."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

