Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı!

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı. Abbas’ın rutin kontrol nedeniyle hastanede olduğu öne sürüldü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah’ta hastaneye kaldırıldı. 90 yaşında olan Abbas’ın, rutin sağlık kontrolleri için el-İstişari Hastanesi'nde olduğu bildirilirken Abbas, eylül ayında da yine aynı hastanede tedavi görmüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sürecin rutin kontroller çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

15 Kasım 1935 tarihinde Safed'de dünyaya gelen Mahmud Abbas, 1948 yılında İsrail kurulunca mülteci durumuna düştü. İlk İsrail-Arap Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç eden Abbas, Suriye'de ve Moskova'da hukuk eğitimi gördükten sonra Şam Üniversitesi'nden mezun oldu. Ülkesine ise 1980'li yılların ortasında döndü.

Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olarak en başından itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yöneticileri arasında yer alan Mahmud Abbas, 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri ve Arafat'ın resmi olmayan sözcüsü konumundayke, Arafat'ın Oslo Sözleşmeleri'ndeki tutumunu eleştirdi, araları açıldı.

2003 yılının mart ayında Arafat bir taraftan özerk Filistin yönetiminin başbakanlığı makamını oluşturarak, diğer yandan da artık kendisine rakip olan Abbas'ı bu makama atayarak kendi yetkilerini kısıtlamak zorunda kaldı.

29 Nisan 2003 tarihinde ise resmen başbakan olan Mahmud Abbas'ın ilk işi 2005 yılına kadar üç aşamada bağımsız bir Filistin Devleti'ni öngören yeni barış planı Yol Haritası'nı kabul etmek oldu. 4 Haziran 2003 tarihinde İsrail'le uzlaşmaya vardı ve İsrail'e yönelik şiddet eylemlerini reddettiğini açıkladı.

Yaser Arafat'ın ölümünden sonra Filistin Kurtuluş Örgütü başkanlığını devralan Abbas, 9 Ocak 2005 tarihinde yapılan seçimlere El Fetih'in adayı olarak girdi ve oyların %62.52'sini alarak Filistin Devlet başkanı seçildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

