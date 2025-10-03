Fransız foto muhabiri İHA saldırısında hayatını kaybetti
Fransız foto muhabiri Antoni Lallican, insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaşamını yitirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, foto muhabirin Rus saldırısında öldüğünü açıkladı.
FRANSIZ FOTO MUHABİRİ İHA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna-Rusya savaşını takip etmek için Ukrayna'da bulunan Fransız foto muhabiri Antoni Lallican'ın İHA saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.
Lallican'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emmanuel Macron, muhabirin savaşın gerçeklerini hayatı pahasına insanlara aktardığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
- "Yurttaşımız foto muhabiri Antoni Lallican, Ukrayna ordusuna direniş cephesinde eşlik etti. Rus insansız hava aracı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve hayatlarını tehlikeye atarak bizleri bilgilendiren, savaşın gerçekliğine tanıklık eden tüm meslektaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum."
Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025
J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.
J’adresse mes condoléances…