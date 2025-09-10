Ferrari’nin başkanı huzurevinde çalıştırılacak

İtalyan otomotiv devi Fiat’ın varisi ve Ferrari’nin başkanı John Elkann, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmaktan kurtulmak için ilginç bir kamu hizmeti yapacak.

KAMU HİZMETİ VERECEK

Ferrari’nin başkanı ve Fiat’ın varisi John Elkann, veri kaçakçılığından yargılandığı dava kapsamında uzlaşmaya gitti.

49 yaşındaki Elkann, iddialara göre 2019 yılında vefat eden büyükannesi Marella Caracciolo’dan kalan miras üzerinden yeterli vergi ödememekle suçlandığı davada gittiği uzlaşma kapsamında kamu hizmeti verecek.

HUZUREVİ VEYA UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI HAKKINDA ÇALIŞACAK

Savcılık ayrıca, John Elkann'ın sadece yanlış beyan suçundan ve iki yılla sınırlı olarak kısmen beraat etmesini talep etti. Stellantis'in de başkanı, yine büyükannesinin mirasıyla ilgili olarak, vergi dolandırıcılığı iddiasıyla açılan davayı askıya almak için savcılıkla bir yıl süreyle sosyal hizmetlerde denetimli serbestlik cezası alması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda Elkann, 1 yıl boyunca huzurevi veya uyuşturucu bağımlılığına karşı kurumlardan birinde gönüllü olarak çalışacak.

