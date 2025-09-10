Ferrari’nin başkanı huzurevinde çalıştırılacak

Ferrari’nin başkanı huzurevinde çalıştırılacak
Yayınlanma:
Ferrari’nin başkanı John Elkann, İtalya’da yargılandığı bir vergi kaçakçılığı davası kapsamında uzlaşmaya giderek 1 yıl boyunca uyuşturucu bağımlılarına yardımcı olan bir kuruluş veya huzurevinde çalışmayı kabul etti.

İtalyan otomotiv devi Fiat’ın varisi ve Ferrari’nin başkanı John Elkann, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmaktan kurtulmak için ilginç bir kamu hizmeti yapacak.

KAMU HİZMETİ VERECEK

Ferrari’nin başkanı ve Fiat’ın varisi John Elkann, veri kaçakçılığından yargılandığı dava kapsamında uzlaşmaya gitti.

49 yaşındaki Elkann, iddialara göre 2019 yılında vefat eden büyükannesi Marella Caracciolo’dan kalan miras üzerinden yeterli vergi ödememekle suçlandığı davada gittiği uzlaşma kapsamında kamu hizmeti verecek.

HUZUREVİ VEYA UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI HAKKINDA ÇALIŞACAK

Savcılık ayrıca, John Elkann'ın sadece yanlış beyan suçundan ve iki yılla sınırlı olarak kısmen beraat etmesini talep etti. Stellantis'in de başkanı, yine büyükannesinin mirasıyla ilgili olarak, vergi dolandırıcılığı iddiasıyla açılan davayı askıya almak için savcılıkla bir yıl süreyle sosyal hizmetlerde denetimli serbestlik cezası alması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda Elkann, 1 yıl boyunca huzurevi veya uyuşturucu bağımlılığına karşı kurumlardan birinde gönüllü olarak çalışacak.

Ferrari'den ayrıldı Aston Martin'de göreve başladıFerrari'den ayrıldı Aston Martin'de göreve başladı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Dünya
13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı
13 yaşındaki çocuk katliam hazırlığında yakalandı: Evinden 23 adet silah çıktı
NATO'yla gerilimden sonra Rusya'dan ilk açıklama
NATO'yla gerilimden sonra Rusya'dan ilk açıklama