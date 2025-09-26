Eurovision'dan İsrail kararı: Oylamaya sunulacak!

Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım başlarında İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylayacağı bir toplantı yapacağını bildirdi.

EBU tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EBU Yönetim Kurulu'ndan tüm üyelerimizin genel direktörlerine, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım oylamasının kasım ayı başlarında çevrim içi olarak düzenlenecek EBU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında yapılacağını belirten bir mektup gönderildiğini teyit ediyoruz."

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.

BAZI ÜLKELER "İSRAİL VARSA BİZ YOKUZ" DEMİŞTİ

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıklarken, İzlanda "katılımını sorgulayacağını", Belçika ise kararını aralıkta vereceğini bildirmişti.