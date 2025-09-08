Eski eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldürdü

Eski eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldürdü
Yayınlanma:
Avustralya’da pazartesi günü eski eşinin dört akrabasını mantarla zehirleyerek öldüren Erin Patterson, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Christopher Beale, Victoria Eyaleti Yüksek Mahkemesine, Patterson'ın suçlarının büyük bir güven ihlali olduğunu söyledi.

Patterson, temmuz ayında Don ve Gail Patterson ile Gail'in kız kardeşi Heather Wilkinson'ı, topladığı ölümcül mantarlarla hazırladığı yemekle öldürdüğü için suçlu bulundu.

Patterson'ın ayrıldığı kocası Simon Patterson, Temmuz 2023'te kayınvalidesinin ve kayınpederinin, ayrı olduğu eşinin, kanser olduğu gerekçesiyle davet ettiği, teyzesi ve amcasının evinde verilen öğle yemeğine katılmadı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Hem savcılık hem de savunma avukatları, 50 yaşındaki sanığın üç cinayet ve bir cinayet teşebbüsü suçundan ömür boyu hapis cezasının uygun bir ceza olduğu konusunda hemfikir oldu.

Avukatlar, Patterson'ın 30 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye hak kazanmasını talep etmişti. Savcılar ise, mahkemenin merhametini hak etmediği için şartlı tahliyenin mümkün kılınmaması gerektiğini savundu.

ŞARTLI TAHLİYE HAKKI 82 YAŞINDA

Ian Wilkinson, ceza hakkında yorum yapmadı, ancak zehirlenmelerden bu yana karşılaştığı polis, savcılar ve sağlık hizmetlerine teşekkür etti.

Patterson, 2 Kasım 2023'te suçlandığından beri gözaltında tutuluyor. Cezası o tarihe kadar geriye dönük olarak uygulanacak. 30 Eylül'de 51 yaşına girecek olan Patterson, 2056 yılının Kasım ayında şartlı tahliyeye hak kazanacak ve o zaman 82 yaşında olacak.

TVDE CANLI YAYINLANDI

Dava, ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Bu nedenle, Victoria Yüksek Mahkemesi ilk kez bir ceza duruşmasının televizyonda canlı olarak yayınlanmasına izin verdi.

Patterson, günde en az 22 saatini hücresinde geçiriyor ve konuşmasına izin verilen tek mahkumla hiç konuşmadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

