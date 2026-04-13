Eski CIA Direktörü'nden "Trump görevden alınmalı" çağrısı: Ruh hali iyi değil

Eski CIA Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, Anayasa’nın 25. maddesinin devreye sokulması gerektiğini savundu. Brennan, Trump’ın son söylemlerinin ulusal güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu ileri sürdü.

ABD’de tartışma yaratan yeni bir çıkış, eski CIA Direktörü John Brennan’dan geldi. Barack Obama döneminde istihbarat teşkilatının başında bulunan Brennan, ABD Başkanı Donald Trump hakkında görevden alınma çağrısında bulunarak, Anayasa’nın 25. maddesinin devreye sokulması gerektiğini ifade etti.

MS Now’a konuşan Brennan, Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarını ve “tüm medeniyetin yok olabileceği” yönündeki ifadelerini değerlendirerek, bu söylemlerin ciddi güvenlik riskleri doğurduğunu savundu. Brennan’a göre, Trump’ın elindeki nükleer yetki, görevde kalmasını tartışmalı hale getiriyor.

"25. MADDE ONUN İÇİN YAZILDI"

Brennan açıklamasında, “Bu kişi açıkça görevini yerine getiremeyecek bir ruh halinde olabilir. 25. madde onun için yazılmış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anayasa maddesi, başkanın görev ve yetkilerini yerine getirememesi durumunda başkan yardımcısı ve kabinenin çoğunluğu tarafından görevden alınabilmesine imkan tanıyor.

İRAN TEHDİTLERİ TARTIŞMA YARATTI

Tartışmaların odağında yer alan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran’a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, “rejimin talepleri karşılanmazsa ağır sonuçlar doğacağı” yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Brennan ise bu açıklamaların nükleer güç kullanımına dair dolaylı bir işaret olabileceğini öne sürerek, Beyaz Saray’daki liderliğin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

