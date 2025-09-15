Esad'ın işkencehanesi çevrimiçi ziyarete açılacak

Esad'ın işkencehanesi çevrimiçi ziyarete açılacak
Yayınlanma:
Suriye'de Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nin Suriye Milli Müzesi’nde çevrimiçi yöntemlerle görülebileceği duyuruldu.

Suriye’de, devrik Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak ün kazanan Sednaya Hapishanesi, sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla ziyarete açıldı. Şam’daki Suriye Milli Müzesi’nde sergilenen çalışma, ziyaretçilere hapishanenin içini dijital ortamda görme imkânı sunuyor.

aa-20250915-39124244-39124238-suriyedeki-sednaya-hapishanesi-sanal-gerceklik-teknolojisiyle-ziyaret-edilebilecek.jpg

Suriye hapishanelerini kayıt altına alma girişiminde görev alan Hasan İbrahim, hem Esad rejimi hem de farklı silahlı gruplar tarafından işlenen suçları belgelemek için çalıştıklarını belirtti. İbrahim, daha önce 2017’de terör örgütü IŞİD’e ait hapishaneleri sanal ortamda sergilediklerini, şimdi de Esad rejiminin cezaevlerine odaklandıklarını ifade etti. Yaklaşık 180 hapishanenin kayıt altına alındığını vurgulayan İbrahim, Sednaya’nın bunların en büyüğü ve en önemlilerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni Suriye lideri Şara: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecekYeni Suriye lideri Şara: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Sednaya Hapishanesi'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle görüntülenmesi çalışmalarının 25 gün sürdüğünü aktaran İbrahim, "Açıkçası bizim için çok zor bir deneyimdi. Mekanın büyüklüğü, gördüğümüz sahneler ve orada karşılaştığımız tanıklıklar bizi derinden etkiledi. İnşallah bu proje, bu milislerin ve başta da Esad rejiminin işlediği suçların kanıtı olacak." diye konuştu.

sednaya-hapishanesi.jpg

Bir diğer görevli Amr Hayto da çalışmanın amacının, Suriye'deki hapishanelerin mekansal olarak belgelenmesi, tutuklulara yönelik işkence ve idam süreçlerinin ortaya konulması olduğunu dile getirdi.

Sednaya'da 3 kuzeni öldürüldü birinden ise haber alınamıyorSednaya'da 3 kuzeni öldürüldü birinden ise haber alınamıyor

Sednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyorSednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyor

Hayto, "Hapishanelerin yönetim biçimini, içerideki mahkumların akıbetlerini ve günlük yaşamlarını hem tanık ifadeleri hem de belgelerle kayıt altına alıyoruz. Ayrıca, duvarlarda bırakılmış yazılar da bu belgelerin önemli bir parçasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

aa-20250915-39124244-39124243-suriyedeki-sednaya-hapishanesi-sanal-gerceklik-teknolojisiyle-ziyaret-edilebilecek.jpg

Hayto ayrıca, Suriye'deki tüm hapishaneleri kapsayan sanal gerçeklik teknolojisi çalışmaları yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dünya
Gazze'de göç yolculuğu: Gece vakti yanlarına ne alabilirlerse
Gazze'de göç yolculuğu: Gece vakti yanlarına ne alabilirlerse
Washington Post, Charlie Kirk paylaşımlarına tahammül etmedi
Washington Post, Charlie Kirk paylaşımlarına tahammül etmedi
Rusya Kramatorsk’a hava saldırısı düzenledi
Rusya Kramatorsk’a hava saldırısı düzenledi