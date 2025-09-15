Esad'ın işkencehanesi çevrimiçi ziyarete açılacak

Suriye’de, devrik Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak ün kazanan Sednaya Hapishanesi, sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla ziyarete açıldı. Şam’daki Suriye Milli Müzesi’nde sergilenen çalışma, ziyaretçilere hapishanenin içini dijital ortamda görme imkânı sunuyor.

Suriye hapishanelerini kayıt altına alma girişiminde görev alan Hasan İbrahim, hem Esad rejimi hem de farklı silahlı gruplar tarafından işlenen suçları belgelemek için çalıştıklarını belirtti. İbrahim, daha önce 2017’de terör örgütü IŞİD’e ait hapishaneleri sanal ortamda sergilediklerini, şimdi de Esad rejiminin cezaevlerine odaklandıklarını ifade etti. Yaklaşık 180 hapishanenin kayıt altına alındığını vurgulayan İbrahim, Sednaya’nın bunların en büyüğü ve en önemlilerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni Suriye lideri Şara: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Sednaya Hapishanesi'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle görüntülenmesi çalışmalarının 25 gün sürdüğünü aktaran İbrahim, "Açıkçası bizim için çok zor bir deneyimdi. Mekanın büyüklüğü, gördüğümüz sahneler ve orada karşılaştığımız tanıklıklar bizi derinden etkiledi. İnşallah bu proje, bu milislerin ve başta da Esad rejiminin işlediği suçların kanıtı olacak." diye konuştu.

Bir diğer görevli Amr Hayto da çalışmanın amacının, Suriye'deki hapishanelerin mekansal olarak belgelenmesi, tutuklulara yönelik işkence ve idam süreçlerinin ortaya konulması olduğunu dile getirdi.

Sednaya'da 3 kuzeni öldürüldü birinden ise haber alınamıyor

Sednaya Cezaevi'nde 14 yıl tutuklu kaldıktan sonra kurtulan oğlunu arıyor

Hayto, "Hapishanelerin yönetim biçimini, içerideki mahkumların akıbetlerini ve günlük yaşamlarını hem tanık ifadeleri hem de belgelerle kayıt altına alıyoruz. Ayrıca, duvarlarda bırakılmış yazılar da bu belgelerin önemli bir parçasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hayto ayrıca, Suriye'deki tüm hapishaneleri kapsayan sanal gerçeklik teknolojisi çalışmaları yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.