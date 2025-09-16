Erzurum’un kardeş şehri belli oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Linfen şehrinde “Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni” düzenlendi.

KARDEŞ ŞEHİR İLAN EDİLDİ

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Linfen Belediye Başkanı Wang Yanfeng, Linfen Belediyesi Parti Komitesi Sekreteri Li Yunfeng, Linfen Ekonomik Kalkınma Bölgesi Yönetim Komitesi Direktörü Bai Jiancheng ile Fan's Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fan Feng katıldı.

Burada yapılan törenle iki kent kardeş şehir ilan edildi ve protokol imzalandı.

‘İKİ KADİM MEDENİYET BULUŞUYOR’

Mehmet Sekmen, Erzurum ile Çin'in Linfen şehri arasında imzaladıkları kardeş şehir protokolünün, iki kadim medeniyetin buluşmasına şahitlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti: