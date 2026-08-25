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Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltına alındı!

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ile oğlu Sedrak Koçaryan, Yolsuzlukla Mücadele Komitesi tarafından yürütülen ceza soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltına alındı!

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan hakkında yürütülen ceza soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, Koçaryan ile oğlu Sedrak’ın soruşturma kapsamında gözaltına alındığını doğruladı.

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Koçaryan’ın gözaltına alınmasından önce, 25 Ağustos sabahı güvenlik güçleri tarafından eski cumhurbaşkanı ve aile üyeleriyle bağlantılı çok sayıda adreste arama gerçekleştirildi. Aramaların yanı sıra soruşturma kapsamında çeşitli işlemlerin de yapıldığı bildirildi.

EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Koçaryan’ın ofis başkanı Bagrat Mikoyan, eski cumhurbaşkanının sabah saatlerinde Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’ne götürüldüğünü açıklamıştı. Gün içinde yapılan resmi açıklamayla Koçaryan’ın gözaltında olduğu kesinleşti.

Güvenlik güçlerinin eski cumhurbaşkanının oğulları Levon ve Sedrak Koçaryan’ın evlerinde de arama yaptığı öğrenildi.

Koçaryan’ın oğlu Sedrak’ın da gözaltına alınmasıyla soruşturmanın kapsamı genişlerken, Yolsuzlukla Mücadele Komitesi soruşturmanın içeriğine ilişkin şu aşamada daha ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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