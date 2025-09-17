Ermenistan lobisinden ABD'de Türkiye karşıtı öneri: Kongre'de görüşülecek

ABD Kongresi’nde faaliyet yürüten Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) lobisinin öncülüğünde Türkiye ve Azerbaycan’a verilen ABD desteğinin durdurulmasına ilişkin öneri bugün Kongre’de görüşülecek.

Kongre üyesi Brad Sherman tarafından sunulan “H.R. 5299” kodlu teklif Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde oylanacak.

'AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YE TEK KURUŞ VERİLMEYECEK'

ANCA tarafından düzenlenen bir etkinlikte teklife ilişkin konuşan Sherman, Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik abluka uyguladığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasa değişikliği, Ermenistan'ı abluka altında tutmaya devam ettiği sürece Türkiye'ye destek verilmeyeceğini, rehineler serbest bırakılana kadar ise Azerbaycan'a da bir kuruş bile verilmemesini öngörüyor.”

ABD DESTEKLERİNİN DURDURULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Sherman tarafından sunulan “H.R. 5299” kodlu yasa değişikliği önerisi, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’nun Türkiye ve Azerbaycan’a desteğini durdurmayı amaçlıyor.

Sherman tarafından sunulan başka bir öneriye göre ise, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yetkisi kapsamında ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımlarının fiilen durdurulması amaçlanıyor. Bu önerinin de bugün oylanması bekleniyor.