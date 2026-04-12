Elon Musk'tan WhatsApp'a yeni rakip: Xchat geliyor!

Yayınlanma:
Elon Musk, WhatsApp’a rakip olarak geliştirdiği ve Bitcoin şifreleme mantığıyla korunan yeni mesajlaşma uygulaması XChat'i 17 Nisan'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Teknoloji dünyasının devi Elon Musk, sahibi olduğu X platformu bünyesinde geliştirdiği yeni mesajlaşma uygulaması XChat ile popüler iletişim platformu WhatsApp’a doğrudan rakip olması bekleniyor.

"SÜPER UYGULAMA" VİZYONUNUN YENİ PARÇASI

Musk’ın uzun süredir hedeflediği "her şeyin uygulaması" (SuperApp) stratejisinin en kritik halkalarından biri olan XChat, X platformunu sadece bir sosyal medya ağı olmaktan çıkarıp devasa bir dijital ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyor. Uygulamanın; ödeme sistemleri, içerik üretimi ve sosyal medya dinamikleriyle tam entegre çalışacağı belirtiliyor.

BİTCOİN MANTIĞIYLA ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Güvenlik konusunda oldukça iddialı olan XChat, Rust programlama dili ve Bitcoin şifreleme mantığına dayanan özel bir uçtan uca şifreleme altyapısı kullanırken; kullanıcı gizliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen platformda karşı tarafın ekran görüntüsü almasının kısıtlanması, mesajların okunduktan sonra kendi kendini imha etmesi ve uygulama içerisinde hiçbir reklam veya üçüncü taraf takipçinin yer almaması gibi özellikler bulunuyor.

Çin ‘Cielong-3’ roketini uzaya fırlattıÇin ‘Cielong-3’ roketini uzaya fırlattı

17 NİSAN’DA KULLANIMA SUNULUYOR

Kapalı beta süreci başarıyla tamamlanan XChat için geri sayım başladı. Sızdırılan App Store listelemelerine ve şirket raporlarına göre, uygulama 17 Nisan itibarıyla iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından indirilebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Dünya
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı
İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı