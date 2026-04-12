Elon Musk'tan WhatsApp'a yeni rakip: Xchat geliyor!

Teknoloji dünyasının devi Elon Musk, sahibi olduğu X platformu bünyesinde geliştirdiği yeni mesajlaşma uygulaması XChat ile popüler iletişim platformu WhatsApp’a doğrudan rakip olması bekleniyor.

"SÜPER UYGULAMA" VİZYONUNUN YENİ PARÇASI

Musk’ın uzun süredir hedeflediği "her şeyin uygulaması" (SuperApp) stratejisinin en kritik halkalarından biri olan XChat, X platformunu sadece bir sosyal medya ağı olmaktan çıkarıp devasa bir dijital ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyor. Uygulamanın; ödeme sistemleri, içerik üretimi ve sosyal medya dinamikleriyle tam entegre çalışacağı belirtiliyor.

BİTCOİN MANTIĞIYLA ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Güvenlik konusunda oldukça iddialı olan XChat, Rust programlama dili ve Bitcoin şifreleme mantığına dayanan özel bir uçtan uca şifreleme altyapısı kullanırken; kullanıcı gizliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen platformda karşı tarafın ekran görüntüsü almasının kısıtlanması, mesajların okunduktan sonra kendi kendini imha etmesi ve uygulama içerisinde hiçbir reklam veya üçüncü taraf takipçinin yer almaması gibi özellikler bulunuyor.

17 NİSAN’DA KULLANIMA SUNULUYOR

Kapalı beta süreci başarıyla tamamlanan XChat için geri sayım başladı. Sızdırılan App Store listelemelerine ve şirket raporlarına göre, uygulama 17 Nisan itibarıyla iPhone ve iPad kullanıcıları tarafından indirilebilecek.