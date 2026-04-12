Çin ‘Cielong-3’ roketini uzaya fırlattı

Çin’e ait “SatNet” adlı test uydusu, Hayyang kenti açıklarında bulunan deniz platformundan fırlatılarak uzaya gönderildi.

“Cielong-3” roketiyle gerçekleştirilen fırlatmanın, söz konusu roketle yapılan 11’inci taşıma görevi olduğu belirtildi. Uydunun, Alçak Yer Yörüngesi’ndeki planlanan konumuna başarıyla yerleştiği aktarıldı.

1,6 TONA KADAR YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen “Cielong-3” roketi, 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge’ye 1,6 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. 31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapında olan katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme sistemiyle çalışıyor.

Ticari uydu pazarındaki artan talebi karşılamayı hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına düşürmesi öngörülüyor. (DHA)