Çin ‘Cielong-3’ roketini uzaya fırlattı

Çin, uydu internet teknolojisini geliştirmek amacıyla ‘SatNet’ test uydusunu ‘Cielong-3’ roketiyle deniz platformundan uzaya fırlattı.

Çin’e ait “SatNet” adlı test uydusu, Hayyang kenti açıklarında bulunan deniz platformundan fırlatılarak uzaya gönderildi.

Cielong-3” roketiyle gerçekleştirilen fırlatmanın, söz konusu roketle yapılan 11’inci taşıma görevi olduğu belirtildi. Uydunun, Alçak Yer Yörüngesi’ndeki planlanan konumuna başarıyla yerleştiği aktarıldı.

cin-cielong-3-roketini-uzaya-firlatti.jpg

Son dakika | Petrolün kalbi durdu! İran Hürmüz’ü yeniden kapatıp tankerleri durdurduPetrolün kalbi durdu! İran Hürmüz’ü yeniden kapatıp tankerleri durdurdu

1,6 TONA KADAR YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen “Cielong-3” roketi, 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge’ye 1,6 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip. 31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapında olan katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme sistemiyle çalışıyor.

Ticari uydu pazarındaki artan talebi karşılamayı hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına düşürmesi öngörülüyor. (DHA)

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Dünya
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Son Dakika | Müzakereler çöktükten sonra Trump'tan ilk açıklama
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı
İran'da "Starlink" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı