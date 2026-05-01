Efsane yönetmenin kızından zehir zemberek sözler! “Hayatımda böylesini görmedim!”

Sinema dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Stanley Kubrick’in kızı Vivian Kubrick, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin merkezine oturdu. Kubrick, suikast sonucu yaşamını yitiren sağ görüşlü aktivist Charlie Kirk’in eşi Erika Kirk’ün kamuoyuna sunulan video konuşmasını hedef aldı.

“Amerikalıları sen öldürdün”

Teksas’taki Prestonwood Baptist Kilisesi’nde, Turning Point USA tarafından düzenlenen “Make Heaven Crowded” turu kapsamında yayınlanan konuşmayı sert sözlerle eleştiren Kubrick, ifadelerinde hiçbir yumuşatma yapmadı.

Kubrick paylaşımında,

“Erika’nın bu konuşması kadar korkunç, sahtekar ve doğrudan bir performansı hayatımda hiç görmedim” sözlerini kullandı.

"BİRÇOK SAHTEKARLA KARŞILAŞTIM AMA..."

Eğlence sektöründe büyüdüğünü hatırlatan Kubrick, “pek çok sahtekarla karşılaştığını” ancak bu örneğin kendisini özellikle rahatsız ettiğini belirterek sessiz kalamayacağını ifade etti.

Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Kubrick, Charlie Kirk’ü “ülkesi için bir tehdit” olarak nitelendirirken, onun “askeri ya da istihbarat görevlisini andırdığını” öne sürdü ve “kesinlikle bir tür sosyopat” ifadesini kullandı.

TRUMP'A ÇAĞRI DİKKAT ÇEKTİ

Kubrick’in en çok konuşulan çıkışlarından biri ise doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik oldu.

Kubrick, Turning Point USA hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan – Eğer ara seçimleri kazanacaksak, TPUSA’yı ‘öldürmeniz’ ve dürüst, özgün, son derece zeki genç vatanseverlerin Amerikan gençliğini harekete geçirmesine izin vermeniz gerekiyor.”

Bu sözleriyle yalnızca bireysel hedeflere değil, doğrudan siyasi organizasyonlara da eleştiri yönelten Kubrick, tartışmanın dozunu daha da yükseltti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kubrick’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bir kesim paylaşımları “cesur” ve “açık sözlü” olarak değerlendirirken, özellikle bazı Cumhuriyetçi kullanıcılar ifadeleri “uygunsuz” ve “aşırı” buldu.

Yaşanan bu polemik, sanat dünyası ile Amerikan muhafazakâr siyaseti arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşırken, Kubrick’in sözlerinin etkisinin daha uzun süre tartışılacağı yorumları yapılıyor.