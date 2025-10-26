Donald Trump ASEAN Zirvesi için Malezya’da!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında beş gün sürmesi planlanan Asya ziyareti, Malezya ile başladı. Trump, zirveye katılmak üzere Malezya'ya gitti.

MALEZYA BAŞBAKANI KARŞILADI!

Trump, başkanlık uçağı Air Force One ile başkent Kuala Lumpur'a iniş yaparken ABD Başkanı’nı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. İbrahim ile selamlaşan ABD Başkanı, kırmızı halıda yerel dansçıların figürlerine eşlik etti.

Trump: 3 bin yıldır olmayan bir barışa tanık olabiliriz

İLK GÜNDEM ATEŞKES ANLAŞMASI OLACAK!

Trump’ın ASEAN Zirvesi’ndeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak. ABD Başkanı'nın Malezya ile birlikte Japonya ve Güney Kore’yi de ziyaret etmesi bekleniyor .





