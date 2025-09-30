Donald Trump: 3.000 yıllık bir anlaşmazlığı çözdüm, 9 ayda 7 savaş bitirdim!

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, dinleyicilerine 9 ayda 7 savaşı nasıl bitirdiğini bir kez daha övünerek anlattı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, "7 savaşı çözdüm. Dün en büyüğünü çözmüş olabiliriz," dedi.

Hamas henüz barış planını kabul etmemiş olsa da. 20 maddeden oluşan plan, Filistin topraklarında çatışmaların durdurulmasını, Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin iadesini ve Gazze'nin yönetimine yardımcı olacak, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de yer alacağı uluslararası bir barış konseyinin kurulmasını içeriyor. Trump'ın da denetimde bir rolü olacak.

Plan, Filistinli vatandaşların Gazze Şeridi'nden tahliyesini öngörmüyor. Öneri ayrıca, koşullar sağlandığı takdirde "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yolunda güvenilir bir yol" olasılığını da gündeme getiriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu son noktaya karşı çıkıyor.

22a84d60-17b5-11f0-9591-1de60ef65af2-jpg.webp

Bu arada Trump, Hamas'a barış teklifini kabul etmesi için ültimatom verdi.

TRUMP, BAŞARILARINDAN HANGİSİNİN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNU MERAK EDİYOR:

9 AYDA 7 SAVAŞ BİTİRDİĞİNİ İİDDİA EDİYOR: İDDALAR VE GERÇEKLER

ekran-goruntusu-2025-09-30-190855.png

"Bilmiyorum ama Pakistan ve Hindistan da büyük başarıydı" dedi ve hangi başarısının daha önemli olduğunu ve yönetiminin Gazze'deki sorundan daha önemli bir çatışmayı çözüp çözmediğini merak ettiğini belirtti.

“Nobel Ödülü'nü alacak mıyım? Kesinlikle hayır. Hiçbir şey yapmamış adamın birine verecekler. Ödül bana verilmezse bu ABD için büyük bir hakaret olur.”

Orta Doğu'da 3.000 yıldır süren bir anlaşmazlığı çözdüğüne inanıyor. "Orta Doğu'da 3.000 yıldır bir çözüm yok. Onlara 'Ne kadar süredir savaşıyorsunuz?' diye sordum. '3.000 yıldır.' Bu uzun bir süre," dedi Trump. Ancak Hamas'ın da aynı fikirde olması gerektiğini de ekledi.

TRUMP ABD GENERALLERİYLE GÖRÜŞTÜ

30 Eylül'de Virginia'daki bir Deniz Piyadeleri üssünde düzenlenen özel bir toplantıda yüzlerce general ve amiralle görüştü. Toplantının gerekçeleri üst düzey subaylara bile iletilmedi. Bu durum, orduda paniğe ve planlanan toplu işten çıkarmalardan Pentagon'un öncelikleri ve hiyerarşik yapısında tam bir değişikliğe kadar uzanan spekülasyonlara yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

