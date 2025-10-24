Dışişleri'nden 'Mali'ye gitmeyin' uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Mali’de son dönemde artan güvenlik risklerine dikkat çekerek Türk vatandaşlarına önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki güvenlik durumunun “yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği” belirtilerek, zorunlu olmadıkça Mali’ye seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Mali’de yaşayan veya geçici olarak bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli davranmaları, yerel makamların yönlendirmelerine uymaları ve olası risklere karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

RESMİ HESAPLARI PAYLAŞTI

Vatandaşlara gelişmeleri takip etmeleri için Türkiye’nin Bamako Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi (https://bamako-be.mfa.gov.tr/Mission) ile @TC_BamakoBE sosyal medya hesabı hatırlatıldı.

Acil durumlarda ise +90 312 292 29 29 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi ya da +223 70 06 19 19 numaralı Büyükelçilik Acil Durum Hattı üzerinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.