Devlet başkanı çağrı yapmıştı: Yüzlerce kişi katıldı

Yayınlanma:
Venezuela devlet başkanı Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişinin gönüllü kayıt yaptırdığı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı. Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın başarılı geçtiğini belirterek, halkın ABD gemileri karşısında büyük bir vatanseverlik sergilediğini ifade etti.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN TEMİNATI"

Maduro, milis gücüne kayıt işlemlerinin bugün de süreceğini vurgulayarak, "Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

