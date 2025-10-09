Cuntaya karşı ışıklı yürüyüşte 32 kişi öldü: Saldırıyı askeri yönetim üstlendi

Myanmar’da cunta karşıtı gruplar, ordunun 2021’de yönetime el koymasından bu yana her yıl “Thadingyut” adıyla kutlanan Budist “Işık Festivali” sırasında mumlarla yürüyüşler düzenleyerek askeri yönetimi protesto ediyor.

Ancak bu 6 Ekim'de talihsiz bir olay yaşandı ve bombalı saldırı gerçekleşti. Myanmar askeri yönetimi, 6 Ekim’de Budist “Işık Festivali” sırasında düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı üstlendi.

Cuntadan yapılan açıklamada, saldırının “terörle mücadele operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiği savunularak, “Güvenlik güçleri, en az sivil kayıpla operasyonu yürüttü.” ifadelerine yer verildi. Yönetim, direniş güçlerinin sivilleri “canlı kalkan olarak kullandığını” ve halkı protesto düzenlemeye zorladığını ileri sürdü.

Sagaing bölgesindeki Budist festivaline yönelik hava saldırısında en az 32 sivilin yaşamını yitirdiği, 50’den fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Festival her yıl askeri yönetime karşı protesto alanına dönüşüyor

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBEDE NELER YAŞANDI?

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.