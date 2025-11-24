Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye döndü

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Güney Afrika’dan Türkiye’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki G20 Liderler Zirvesi temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ VE YETKİLİLER KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki programını tamamladı. "TUR" kuyruk numaralı cumhurbaşkanlığı uçağı ile gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

BERABERİNDEKİ HEYET DE YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında kendisine eşlik eden heyet üyeleri de Türkiye'ye dönüş yaptı. Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında G20 üyesi ülke liderleriyle bir araya geldiği ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

