Cumhurbaşkanı "Beni öldürecekler" dedi ülkeden kaçtı

Yayınlanma:
Madagaskar'da haftalardır süren ve en az 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, "Bir grup asker ve politikacı beni öldürmeye çalışıyor" açıklamasını yaparak ülkeyi terk etti. Fransız ordusunun yardımıyla gizlice tahliye edildiği iddia edilen Rajoelina, bilinmeyen bir yerden "anayasa" ve "diyalog" çağrısı yaptı.

Madagaskar'da yaklaşık üç haftadır devam eden ve gençlerin öncülük ettiği hükümet karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesi sonucu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Ülkede bir süredir devam eden protestolarda göstericiler, su kesintileri, elektrik sorunları ve derinleşen ekonomik krizi gerekçe göstererek yönetime tepki gösteriyordu. Zamanla büyüyen eylemlerin şiddet olaylarına evrilmesiyle siyasi kriz tırmandı.

madagaskar.jpg

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, 13 Ekim 2025 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı bir açıklama ile artan siyasi huzursuzluk ve askeri isyan söylentileri nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu ifade etti. 51 yaşındaki Rajoelina, "Hayatım tehlikede olduğu için güvenli bir yere gitmek zorunda kaldım. Bir grup asker ve politikacı beni öldürmeye çalışıyor" ifadelerini kullanarak ülkeden ayrıldığını duyurdu. Rajoelina'nın ardından, eski Başbakan Christian Ntsay ve bazı diğer hükümet yetkililerinin de ülkeyi terk ettiği rapor edildi.

whatsapp-image-2025-10-14-at-11-03-03.jpeg

FRANSIZ ORDUSUNUN YARDIMIYLA GERÇEKLEŞEN TAHLİYE İDDİASI

Fransız Ulusal Radyosu RFI’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın ülkeden ayrılışı gizli bir operasyonla gerçekleşti. Haberde, Rajoelina'nın 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo’dan bir helikopterle Sainte-Marie Adası’na götürüldüğü belirtildi. İddiaya göre, Rajoelina burada kendisini bekleyen Fransız ordusuna ait bir askeri nakliye uçağına bindirilerek, Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını ve Rajoelina’nın önce La Reunion’a, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi. Fransız makamları ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ve Rajoelina’nın mevcut konumu belirsizliğini koruyor.

ÜLKE DIŞINDAN "ANAYASAYA SAYGI" VE "DİYALOG" ÇAĞRISI

Ülkeden ayrılmasına rağmen bir "ulusa sesleniş" konuşması yayımlayan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkedeki krizin çözümünün "anayasanın korunması ve saygı gösterilmesinden" geçtiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan konuşmasında Rajoelina, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir" ifadelerini kullandı.

Ulusal birlik çağrısını yineleyen Rajoelina, "Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız" dedi. Rajoelina ayrıca, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu da doğruladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

